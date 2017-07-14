أسعار مخيّمات حجاج الداخل تواصل الارتفاع وهنا الشركات المرخص لها بالتفويج

المواطن ـ مكة المكرّمة:

خصصت وزارة الحج والعمرة، 30 مخيّمًا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، ضمن برنامج الحج العام، بالفئة “أ”، القريبة من جسر الجمرات، بإيجار قدره 7500 ريال للخيمة الواحدة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص 11 مخيمًا بالفئة “أ2″، بإيجار قيمته 6875 ريالاً للخيمة، و10 مخيمات بالفئة “ب” وفق إيجار قيمته 6250 ريالاً للخيمة.

وتم تخصيص 17 مخيمًا في الفئة “ج”، بإيجار قدره 5 آلاف ريال للخيمة، و32 مخيمًا في فئة “دأ”، بإيجار للخيمة 3750 ريالاً، و19 مخيمًا في الفئة “د2″، بإيجار الخيمة 2500 ريال، و61 مخيمًا في الفئة “هـ” بإيجار 1500 ريال للخيمة.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ “الشركات العاملة في برنامج الحج منخفض التكلفة، تم تخصيص 5 مخيمات لها بالفئة (ج)، و19 مخيمًا في فئة (دأ)، ومخيم واحد في فئة (د2) و20 مخيمًا في فئة (هـ)”.

ولمعرفة الشركات المرخّص لها تفويج حجاج الداخل، يمكنك الدخول من هنا.

وتتطلب إجراءات حجاج الداخل، ما يلي:

زيارة بوابة المسار الإلكتروني والتعرف على برامج الخدمة وأسعارها، واختيار الخدمة المناسبة للحاج، من هنا. سداد قيمة البرنامج إلكترونياً. الحصول على تصريح الحج. ​