أعراض نقص الحديد على صحة الإنسان

المواطن - وكالات

الحديد عنصر مهم جداً، ونقص الحديد في الجسم يؤدي إلى الإصابة ببعض الأعراض التي تستدعي علاج هذا الخلل في الجسم.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن التغذية الغنية بالحديد تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الشباب، حيث تزداد كمية الدم في سن المراهقة من ناحية، كما تفقد الفتيات عنصر الحديد أثناء الحيض من ناحية أخرى.

وتتمثل أعراض نقص الحديد في الشحوب وتشقق زوايا الفم وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وفقدان الشهية تقريباً. ومن جانبها، توصي الجمعية الألمانية للتغذية بأن يتناول الأطفال والمراهقون في عمر يتراوح بين 10 و19 سنة الحديد بكمية تبلغ 12 ملغراماً يومياً بالنسبة للفتيان و15 ملغراماً بالنسبة للفتيات في فترة الحيض و10 ملغرامات خارج فترة الحيض.

ويمتص الجسم الحديد على أفضل وجه من المصادر الحيوانية، كاللحوم الحمراء. ومن المصادر النباتية الغنية بالحديد بذور القرع العسلي (12.5 ملغرام لكل 100 غرام) والعدس (8 ملغرامات لكل 100 غرام).