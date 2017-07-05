أكبر سلسلة صيدليات أميركية تفتح أول فروعها بالرياض .. وتعلن عن فرص وظيفية

المواطن - الرياض

بشرى سارة للشباب الطامح الباحث عن تحقيق الذات والانطلاق نحو النجاح والمعالي، حيث تعتزم أكبر سلسلة صيدليات في أميركا فتح فروع لها في المملكة، كما أعلنت عن طرح فرص وظيفية لشباب المملكة للعمل في الفروع الجديدة.

وحصلت سلسلة صيدليات “CVS” والتي تعتبر ثاني أكبر سلسلة صيدليات في الولايات المتحدة الأميركية، على تصريح يخولها فتح فروع لها بالمملكة.

ومن المقرر أن تفتح سلسلة الصيدليات أول فروعها في مدينة الرياض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأعلنت سلسلة صيدليات “CVS” ، عن توفر فرص وظيفية يمكن التقدم لها عبر موقعها الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن سلسلة صيدليات “CVS” 7600 تمتلك فرع داخل الولايات المتحدة الأميركية، كما أن لديها 600 مركز لرعاية المرضى، وتبيع عدة منتجات منها مستحضرات التجميل والأطعمة الصحية.