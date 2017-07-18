أكثر من 100 حالة إسعافية باشرها الهلال الأحمر في سوق عكاظ

المواطن - واس

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف تقديم خدماتها الإسعافية للزوار في سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة؛ حيث باشرت فرق الإسعاف منذ انطلاق الفعاليات الأربعاء الماضي، ما يقارب 107 حالات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف، شادي الثبيتي، أن الهيئة بمنطقة مكة المكرمة قامت بتوفير كافة التجهيزات المتطلبة لهذه الفعالية بما يخدم زوار هذا العام؛ إذ وفرت الهيئة عربتي إسعاف لتمكين المسعفين من مباشرة الحالات داخل السوق بشكل أسرع، وذلك عند الحاجة لنقلها للمستشفيات.

وبيّن الثبيتي أن الهيئة شاركت بعدد 15 فرقة إسعافية، وكذلك فرقتي تدخل سريع وعدد خمس فرق راجلة يقومون بتقديم الخدمات الإسعافية لجميع محتاجيها.

وفي سياق آخر، قامت مديرية الشؤون الصحية بتشكيل عيادة طبية من المراكز الصحية لتقديم الخدمات والإسعافات الطبية الأولية تضم طبيبًا وطبيبة، وطاقم تمريض من أربعة ممرضين، وصيدلي، إضافة إلى سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات المحافظة.

وأوضح مشرف العيادة الطبية عبدالهادي الربيعي، أن العيادة تستقبل الحالات المحولة من الهلال الأحمر داخل السوق بواسطة عربات إسعافية صغيرة، وتقوم بتقديم الإسعافات الأولية للحالات البسيطة التي ليست بحاجة لتنويم سريري مثل الإصابات الطفيفة، أو الحالات التي تعرضت لانخفاض أو ارتفاع في مستوى السكر، وكذلك الحالات التي تشكو من الضغط والنزلات المعوية وغيرها، فيما يتم تحويل الحالات الأخرى للمستشفيات القريبة من السوق، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تستقبلها العيادة يوميًّا تتراوح بين 80 و100 حالة.