أكثر من 21 ألف مصري استفادوا من وطن بلا مخالف وهذه رسالة سفير القاهرة لدى الرياض

المواطن ـ الرياض

حثّ السفير المصري لدى السعودية، ناصر حمدي، كل المصريين المخالفين، على الاستجابة لمبادرة “وطن بلا مخالف”، خلال المهلة المحددة، التي تنتهي في 24 تموز/ يوليو الجاري.

وشدد السفير، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء، على أهمية التوجه إلى مقرّ القنصلية العامة في الرياض لاستخراج وثائق السفر لمن ليس بحوزته جواز سفره، للمغادرة طواعية من المملكة، بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، بغية الاستفادة من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأكّد حمدي، أهمية مغادرة المملكة قبل انتهاء المدة المحددة للحملة، مشيرًا إلى أنه “سيتم تطبيق الغرامات والإبعاد بعد انتهاء المدة المذكورة”.

وكشف أنّه “تم إصدار 21 ألفًا و146 تأشيرة خروج نهائي للمواطنين المصريين المستفيدين من حملة وطن بلا مخالف، وذلك خلال فترة الحملة التي بدأت اعتبارًا من 29 آذار/ مارس وحتى 12 تموز/ يوليو الجاري”.