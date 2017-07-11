أكثر من 5 الآف متقدم ومتقدمة في اليوم الأول من التقديم على جامعة تبوك

المواطن - واس

بلغ عدد المسجلين مع نهاية اليوم الأول من التقديم الإلكتروني على بوابة القبول بجامعة تبوك، أكثر من 5 آلاف متقدم ومتقدمة في المقر الرئيسي بتبوك والكليات الجامعية في المحافظات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك، الدكتور سعد المطيري، أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة تضاعف أعداد المتقدمين، حيث سيكون التسجيل متاحًا حتى نهاية يوم الخميس 26/ 10/ 1438هـ، مشيرًا إلى أن التسجيل المبكر ليس له أي أفضلية أو أولوية في المفاضلة، وأن الترشيح سيكون بناءً على النسب الموزونة لجميع المتقدمين وترتيب الرغبات بعد نهاية فترة التسجيل حسب المقاعد المتاحة، وسيتم بعد نهاية الترشيح فتح باب تثبيت القبول والذي سيستمر حتى 11/ 11/ 1438هـ.

وأكد المطيري أن عدم تثبيت القبول في الفترة المحددة مسبقًا يعد بمثابة تنازل وعدم قبول الترشيح للمتقدم.