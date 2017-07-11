أمجد آل معيبد.. ردد الهتافات المناوئة وتخصص بحرق الإطارات

المواطن - واس

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا في أربعة من الجناة بالمنطقة الشرقية، وكان من ضمنهم أمجد آل معيبد، المتهم بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة ‏بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت.

وتدرب المتهم معهم على الرماية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، وتفجير أسطوانة غاز قرب المركز، ورمي قنابل المولوتوف على دوريات أمنية وعلى مقر محكمة القطيف؛ مما نتج عنه احتراق مظلات مواقف المحكمة وسيارتين إحداهما لخفير مناوب بفنائها وكسر إحدى نوافذها، والمشاركة في تجمعات الشغب بالقطيف عدة مرات، وتفجير أسطوانة غاز لإثارة الرعب والفوضى.

وأيضًا متابعة مواعيد التجمعات عبر المواقع الإلكترونية، وحمل مكبر الصوت واللافتات وترديد الهتافات المناوئة، وإغلاق الطرقات، وحرق الإطارات لإعاقة وصول الجهات الأمنية.