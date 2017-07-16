2017-07-16 bay الرئيسيةالسعودية اليوم أمطار الخير ترطب أجواء عسير أمطار الخير ترطب أجواء عسير 2017/07/16 الساعة 9:43 صباحًا - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1130 0 طباعة المواطن - عسير هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير, شملت مدينة أبها ومراكز الواديين وتندحة والشعف ومتنزهات السودة. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. أرادت التقاط سيلفي فتسببت في دمار وخسائر فادحة شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست! شاهد.. بائع يضرب فتاة على رأسها بحذاء سرقته منه فيديو مروع.. رأس ثعبان يتحرك بعد قطعه شاهد.. لقطات مروعة لقطار لعبة يقتل طفلاً حاول تسلقه الرياضة العالمية العالم بانتظار “الكلاسيكو” في كأس السوبر رسميا.. تشيلسي يضم باكايوكو من موناكو إنجلترا بطلة لأوروبا للشباب سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال رياض محرز يرحب بعرض روما ولكن! فيسبوك