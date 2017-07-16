أمطار الخير ترطب أجواء عسير

المواطن - عسير

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير, شملت مدينة أبها ومراكز الواديين وتندحة والشعف ومتنزهات السودة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.