أمم إفريقيا تتجه نحو العالمية على خطى أوروبا

المواطن - الرياض

قرر اللجنة التي ناقشت مستقبل الكرة الإفريقية، زيادة عدد المنتخبات المنافسة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، خلال اجتماعها في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة رؤساء الاتحادات الرياضية في القارة.

قرار اللجنة لم يتم اعتماده حتى الآن، وسيتم الانتظار لحين اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي على المقترح المقدم، بزيادة عدد لـ 24 فريقاً على أن تقام البطولة كما هي كل عامين.

وجاءت فكرة اللجنة من أجل تطوير الكرة الإفريقية، على خطى نظيرتها الأوربية والتي حققت نجاحاً كبيراً، ولكنها تقام كل 4 سنوات، وهو مات رفضه وتمسكت اللجنة بإقامة أمم إفريقيا كل عامين، لتحقيق أكبر عائد مادي يساعد في تطوير اللعبة.

وشددت اللجنة على إن لإقامة كأس أمم إفريقيا كل عامين في شهر يناير، يؤثر بالسلب على المنتخبات، وخاصة التي تملك عدد كبير من المحترفين بالدوريات الكبرى في أوروبا، حيث أن اللاعبين يعتذروا عن تمثيل منتخب بلادهم بسبب ارتباطهم بالتزامات مع أنديتهم.

ووضعت اللجنة عدة شروط للبلد مستضيف كأس أمم إفريقيا، وشددت على ضرورة أن تكون الملاعب من العشب الطبيعي، بجانب فنادق وملاعب تدريب جيدة، تليق بالبطولة الأكبر في القارة السمراء.

يذكر أن اللجنة التي تتبني زيادة المنتخبات، ووضع خطة التطوير ضمت أكثر من 200 شخصية رياضية «لاعبين معتزلين، مطورون، رؤساء اتحادات، شركات قانونية، الاتحاد الدولي».