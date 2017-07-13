أمير الباحة: نقف بالمرصاد بوجه كل حاقد يحاول المساس بأمن الوطن

المواطن - واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما سطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم، لافتًا إلى أن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدٍ يحاول المساس بأمن هذا الوطن.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة وجميع أبناء الوطن يقدرون وبكل إجلال تلك البطولات التي تعد مصدر فخر واعتزاز.

وأكد خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، الجندي أول زايد بن علي خالد الغامدي، الذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأديته عمله للدفاع عن دينه ووطنه، يرافقه والده، وشيخ قبيلة الهجاهجة بالعقيق منصور بن عليبي.

وعدّ سمو أمير الباحة الإصابة التي تعرض له البطل زايد وهو يدافع عن دينه وطنه وسام شرف في سبيل رفعة الوطن وأهله، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يشفي المصابين من جنودنا البواسل وأن يرحم من استشهد منهم وهو يدافع عن دينه ووطنه، وأن يحفظ هذا البلاد من كل مكروه.



فيما أعرب الجندي زايد، عن عظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام ورعاية لمنسوبي القوات العسكرية بمختلف القطاعات، مقدماً بالغ شكره لسمو أمير الباحة على استقباله وما استمع إليه من سموه من كلمات تعكس مدى حرص واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بأبناء الوطن.

وأكد أنه يفخر بمشاركته وإخوانه من جنودنا البواسل في الدفاع عن حياض الوطن، داعياً الله أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وقادتها وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي.

من جانبه نوه شيخ قبيلة الهجاهجة منصور بن عليبي بالتلاحم والترابط الذي يجمع القيادة والشعب، معرباً عن فخر الجميع واعتزازهم بما قدمه ابنهم زايد في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، مؤكداً أن الجميع فداء للوطن للذود عن حماه والمحافظة على مكتسباته.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.