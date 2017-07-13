أمير القصيم يكرم أبناء شهداء الواجب بالمنطقة

المواطن - واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، بدور شهداء الواجب البطولي في الحد الجنوبي لحماية بلاد التوحيد، الذين يحظون بشرف حماية المقدسات وأمن الحرمين الشريفين، وإخلاصهم لوطنهم وقيادتهم وحرصهم على أمن أبناء الوطن والمقيمين، مؤكداً أنهم يدافعون عن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص لدينهم ثم لقيادتهم ووطنهم، مثمناً تضحيات رجال الأمن في الحد الجنوبي ووقوفهم سدًا منيعًا في وجه كل معتدٍ يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ومكتسباته.

جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء أمس، أبناء شهداء الواجب وشهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل الذين قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم في مواطن الشرف من أبناء منطقة القصيم، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وقال سموه : رجال شهداء الواجب وضعوا أرواحهم على أكفهم للدفاع عن هذا الوطن الغالي، فهم من الرجال الذين يؤمنون بالله – جل وعلا – ويعلمون أن كل إنسان مقدم على ملاقاة وجه ربه، فهو شهيد في سبيل الله، كيف لا يكون ذلك وهو يدافع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة بلاد التوحيد التي تحكم بكتاب الله وسُنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال تعالى ” وَلَا تحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ” الآية.

ودعا سمو أمير منطقة القصيم المولى – عز وجل – أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويشفي مصابهم وجريحهم ويعين ويربط على قلوب من فقدوا، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيداً بمبادرات رجال الأعمال الموسرين من أبناء المنطقة في تكريم أبناء شهداء الواجب، وبدور الإدارات الحكومية بالمنطقة في إشراك أبناء شهداء الواجب وتكريمهم.

ثم ألقى سليمان بن صالح الدبيخي – أحد الداعمين الرئيسيين للمبادرة – كلمة بهذه المناسبة، قدم خلالها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على رعايته لتكريم أبناء شهداء الواجب، مباركاً لسموه هذه الخطوة المثالية لدعم مثل هذه المبادرات التي تلامس أبناء الشهداء في وطننا الغالي.

وأشار إلى أن فكرة تكريم أبناء الشهداء وأسرهم أتت بمباركة ودعم ملموس من سمو أمير منطقة القصيم، وأن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تولي هذا الجانب أشد الرعاية والعناية والاهتمام. وعدّ احتضان أبناء الشهداء، واجب وطني، وأن المبادرة ما هي إلا مشاعر مواطن تجاه أبنائه أبناء الشهداء، مشيراً إلى أن الشهيد قدم روحه دفاعاً عن الدين والمقدسات والأرض والعرض والوطن، داعياً المولى – عز وجل – أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بعرض مرئي يحاكي دور القيادة – حفظها الله – ورجال الأمن وجهودهم في التصدي للإرهاب والتضحيات لحماية الوطن، كما استمع الحضور لقصيدة شعرية وطنية تترجم جهود رجال الأمن وتضحياتهم الملموسة، وتحاكي الوطن وأهله ودور القيادة في تقديم كل سبل الراحة للمواطن على جميع الأصعدة.

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم أبناء الشهداء وشهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وعدداً من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمسؤولين نظير جهودهم في خدمة الأهالي بالمنطقة .

حضر الاحتفال وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب، وأمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس محمد المندرج وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والمواطنين.