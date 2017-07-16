أمير تبوك يواسي “نهار الرمان” في وفاة أخته

المواطن - تبوك

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، نهار بن عبدالكريم الرمان عضو مجلس منطقة تبوك السابق في وفاة أخته.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لنهار الرمان ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب نهار بن عبدالكريم الرمان عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.