أنباء سارة لجماهير النصر حول برونو أوفيني!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر قريبة الصلة من البيت النصراوي أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في أزمة المدافع البرازيلي برونو أوفيني، بشأن استمراره في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن اللاعب ألغى عقده مع وكيل أعماله، وتواصل مع الإدارة النصراوية بخصوص مستقبله مع الفريق.

وكانت إدارة النصر قد تعاقدت مع برونو أوفيني لمدة عام قابل للتجديد قادمًا من نابولي الإيطالي في أغسطس 2016، وقدم اللاعب مستويات مميزة في الموسم الماضي؛ مما جعل إدارة العالمي تستغل البند الموجود في عقده لاستمراره لعام آخر، وهو ما رفضه برونو الذي طلب التجديد لمدة عامين.

هذا وكان اللاعب قد قام الشهر الماضي بتغيير التعريف الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وإزالته كلمة لاعب نادي النصر، في إشارة إلى نيته عدم الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.