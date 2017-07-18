أنباء سارة للمواطنين .. ومحبو لحم الجمل أكبر المستفيدين

المواطن ـ الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تراجع أسعار 100 سلعة وخدمة داخل المملكة، حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، بنسب تتراوح بين 0.22% و22%، مقارنة مع أسعارها قبل 12 شهراً.

وأوضحت الهيئة، أنَّ تراجع الأسعار بالسعودية شمل 51 سلعة غذائية، منها الأرز واللحوم ومختلف الأطعمة، و8 سلع غير غذائية، و4 خدمات، من بينها تكاليف الحفلات وإيجار الشقق والمنازل، و7 سلع وسيطة، و30 سلعة من المواد الإنشائية المستخدمة بالبناء.

وأشارت إلى أنَّه “تتكون سلعة أسعار المستهلكين التي تقوم الهيئة العامة للإحصاء بمراجعتها بحسابات محايدة دقيقة شهرياً، من 160 سلعة وخدمة، وانخفضت أسعار 100 منها، في حين بقيت أو ارتفعت أسعار السلع والخدمات الـ 60 الأخرى”.

ولفتت إلى أنّه “مع بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية (الضارة وغير الضرورية) تضاعفت أسعار التبغ 100% من 12 ريالاً إلى 24 ريالاً، كما قفزت أسعار المشروبات الغازية بنحو 50% من 1.5 ريال إلى 2.2 ريال”.

وفي شأن السلع الأكثر استهلاكاً، فقد شملت قائمة الأسعار المتراجعة معظم السلع المستوردة من الخارج مع تراجع سعر الأرز البسمتي الأبيض بنسبة 0.29%، والأرز المزة الهندي بنسبة 0.43%.

وتراجعت أسعار لحوم الأبقار بنسبة 4.37%، والضأن 8.54%، والجمال بنسبة 6.16%، فيما تراجعت أسعار الدجاج الطازج المحلي بمعدل 0.35% والدجاج المجمد المستورد بنسبة 1.34%.

وعلى صعيد المؤشر العام، يواصل المؤشر القياسي للغلاء في السعودية، تراجعه للشهر الخامس على التوالي، نتيجة عوامل عدة، منها تراجع بعض أسعار المواد المستوردة، وتراجع أسعار بعض سلع الإنتاج المحلي إلى جانب تشديد الرقابة التجارية على الأسعار وعلى عمليات الغش التجاري.

وانخفض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية بنسبة 0.7% في أيار/مايو 2017 مقارنة مع الشهر نفسه في 2016.