أنور قرقاش: الأزمة مع قطر لها عدة عوامل هذه أولها!

المواطن - الرياض

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على ضرورة التصدي لدعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي، وأن الحلول المؤقتة ليس حلًّا حكيمًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الخليجية مع قطر لها عدة عوامل، أولها غياب الثقة ثم التطرف والإرهاب؛ ومن ثم تقويض الاستقرار الإقليمي.

وأضاف في سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “الأزمة ليست ضمن أربع دول خليجية، ولكنها بسبب دولة تروج لأجندة متطرفة، وفي حالات كثيرة لدعم منظمات إرهابية”.

وتابع قرقاش أن السياسية القطرية منذ 1995 تُعد كارثية للمنطقة، وهي بؤرة دعم الإرهاب والتطرف، لكنه أردف أن “لدينا فرصة ذهبية لتغيير ذلك”.