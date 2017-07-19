أهالي البكيرية يعيشون ظهيرة ساخنة بسبب انقطاع الكهرباء

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

عبر عدد كبير من سكان البكيرية، عن استيائهم من الشركة السعودية للكهرباء بسبب ضعف التيار وتكرار انقطاعه، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في طبيعة خدمات الشركة لمشتركيها.

وقد شهد اليوم عدد من أحياء البكيرية عدة انقطاعات، تمثلت في حي: الخالدية، والصفاء، وشمال البكيرية، وتحديداً منذ 8:30 صباحاً، وحتى الساعة 10:50 صباحاً.

وكذلك شهد حي الزهرة ظهر اليوم عدة انقطاعات منفصلة التوقيت، كما لا يزال سكان حي المنار وحي المحسن يعانون من انقطاع الكهرباء منذ الساعة الواحدة ظهراً في وسط لهيب حرارة الصيف وحتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وطالب عددٌ من أهالي البكيرية من شركة الكهرباء وضع حدٍ لفترات الانقطاع الطويلة التي تكبدهم خسائر كبيرة في المواد الغذائية وتسبب تعطل بعض الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى معاناتهم الشديدة وسط ارتفاع درجات الحرارة ولهيب الصيف.