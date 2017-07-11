أهالي عارضة جازان : حدودنا آمنة وحياتنا طبيعية

المواطن - نايف عقيلي - جازان

يعيش المواطنون في محافظة العارضة، شرق منطقة جازان، في أمن وأمان، فالحياة مستمرة والسيارات في طرقاتها، والمتسوقون في المحلات التجارية، والموظفون في أعمالهم، والمشروعات قائمة، حيث لم تضرهم الانتهاكات الحوثية بالقذائف ولم تؤثر على الحياة اليومية التي يمر بها سكان محافظة العارضة والقرى التابعة لها، مؤمنين بقضاء الله وقدره، ومطمئنين بأنهم في أيدٍ أمينة، تحرص على سلامتهم دائمًا وأبدًا.

وأوضح الأهالي، في تصريحات إلى “المواطن“، أنهم مدركون بالكامل الدور الكبير الذي تقوم به القطاعات الأمنية والعسكرية المرابطة على كامل الحدود الجنوبية المحاذية لليمن، من أجل حمايتهم من أي اعتداء قد يحدث من جانب الميليشيات المتمردة الحوثية والعفاشية.

ثقة عالية بنصر الله ثم بقدرات جنودنا البواسل:

وعلى الرغم من المحاولات الفاشلة للانقلابيين الحوثيين في استهداف المواطنين بقرى جازان الحدودية، إلا أن المواطنين يعيشون حياتهم بأمن وأمان، ويزاولون أعمالهم بشكل طبيعي.

وتجولت “المواطن” صباح أمس في العارضة، والتقت بعدد من المواطنين والزوار الذين ذكروا بأن الأوضاع مطمئنة.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، مساء أمس، بيانًا على لسان ناطقها الإعلامي المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس بلاغًا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة؛ مما نتج عنه إصابة مواطن، وتضرر مركبتين. وبيّن المقدم القحطاني أن الجهات المعنية باشرت نقل المصاب إلى المستشفى، وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

والتقت “المواطن” بالمواطنين قاسم الخبراني وأحمد العمري وأحمد الهزازي، من أبناء محافظة العارضة، حيث أكدوا أنهم يعيشون في راحة واطمئنان؛ لأن هُناك رجالًا نذروا أنفسهم للذود عن الوطن، مضيفين أنهم شاهدوا القوات العسكرية وهي تنتشر بكثافة على الشريط الحدودي ويشعرون بالفخر والاعتزاز.

وتابعوا: نحن نعيش في أمن واستقرار بفضل الله، ثم بفضل ما وفرته الدولة من إمكانات من أجل راحة المواطن في محافظات المنطقة كافة، والوضع في القرى الحدودية مطمئن للغاية، ولا يوجد ما يدعو للقلق والخوف، وأن حياتنا تسير كالمعتاد، ولا يوجد أي تغيير في الروتين اليومي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومتنا، من كل سوء ومكروه.

وسألوا الله النصر على الأعداء في حدودنا، وأن يحفظ جنودنا البواسل على الحدود الجنوبية.

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