أوبك تُفضّل المرشّح السعودي على القطري لثاني أرفع منصب فيها

المواطن ـ الرياض

اختار مجلس محافظي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء 18 تموز/ يوليو 2017، مرشح السعودية عائض القحطاني، رئيسًا جديدًا للأبحاث.

وأوضحت مصادر صحافية، أنَّ ثلاث دول أخرى أعضاء في أوبك، هي قطر والعراق وليبيا، تقدمت بمرشحين أيضًا لشغل هذا المنصب، وهو ثاني أرفع منصب في المنظمة بعد منصب الأمين العام.

يُذكر أنَّ القحطاني يعمل في وزارة الطاقة السعودية، وهو عضو في وفد المملكة لدى “أوبك”.

وعمل قبل ذلك في أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة، حيث كان مسؤولًا عن توقعات الاقتصاد والطاقة على المستوى العالمي بالشركة.