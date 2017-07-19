أول رد من إيران على العقوبات الأميركية الجديدة

المواطن - وكالات

هددت السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات “مماثلة” رداً على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على أشخاص إيرانيين وأجانب لدعمهم البرنامج الصاروخي الإيراني، إضافة إلى محاولة إيران زعزعة استقرار المنطقة.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إن طهران ستقوم بالمقابل بحظر على عدد من الشركات والشخصيات الأميركية و”سيتم الإعلان عن قائمة الأسماء لاحقا” مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية “عديمة القيمة”.

وكانت الإدارة الأميركية قد أدرجت، أمس الثلاثاء، 18 شخصية وشركة إيرانية على قائمة العقوبات بسبب برنامجها الصاروخي الذي “يتعارض مع القوانين الدولية”.

وأكدت الخارجية الأميركية أن سياسات طهران “تقوض أسس السلام والأمن المنصوص عليه في الاتفاق النووي”.

وقالت إن العقوبات على إيران تأتي سبب دعمها لمليشيات حزب الله والحوثيين وحماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وأضافت الخارجية الأميركية أن إيران تواصل دعمها للحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة؛ مما يهدد الملاحة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها تدعم الميلشيات العراقية التي تجند الأطفال للقتال و”تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا”.