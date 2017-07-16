أول رد من مينا مسعود Mena Massoud بعد اختياره لتجسيد دور علاء الدين

المواطن - سعد البحيري

أعلنت شركة ديزني العالمية اختيار الفنان المصري الكندي مينا مسعود لتجسيد شخصية علاء الدين في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم.

وفي أول رفد فعل له أكد مينا مسعود أن منحه فرصة أداء دور علاء الدين هو شرف كبير، متطلعًا إلى رغبته في أن ينقل هذا العمل الخيالي إلى أرض الواقع.

وقال مينا مسعود في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: شرف عظيم أن يتم اختياري لتجسيد دور علاء الدين، معبرًا عن طموحه في أن يستطيع تجسيد هذه الشخصية بنجاح.

وقررت ديزني اختيار كل من الممثلة نعومي سكوت لتجسيد دور ياسمين أمام مينا مسعود وكذلك وقع الاختيار على الممثل الأميركي ويل سميث الذي سيقوم بدور “الجني” الذي يخرج من المصباح.

ولا تتوافر معلومات كثيرة عن مينا مسعود الذي احتل اسمه الترند على مواقع التواصل وضجت وسائل الإعلام المصرية والعالمية باسمه بعد اختياره لأداء هذا الدور.

يعيش مينا مسعود في تورنتو في كندا، وقد حصل على الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته المصرية.

وقد شارك مينا مسعود سابقا في المسلسل التلفزيوني “جاك رايان ” حيث قام بأداء دور طارق القصار.

لم يشارك مينا مسعود بحسب قاعدة بيانات الأفلام الدولية إلا في 3 أعمال اعتبارًا من 2012 وحتى 2017.

سيكون مينا مسعود هو الممثل العربي الأول الذي يجسد هذا الدور بعد أن قررت الشركة المنتجة تحويل الفيلم إلى عمل واقعي يجسده أشخاص بدلاً من شخصيات كرتونية.

علاء الدين الذي سيقوم بدوره مينا مسعود هو طفل فقير يرافقه صديقه القرد، ويعيشان فى مدينة مزدحمة، وتقوده الظروف إلى لقاء الأميرة ياسمين وتتطور الأحداث بينهما.

وكان السؤال الأبرز على شبكات التواصل هو هل يستطيع مينا مسعود تجسيد هذا الدور الذي ارتبط بشخصية خيالية ونجح الفيلم السابق في حصد أوسكار أفضل موسيقى تصويرية.

وأشار المغردون إلى أن مينا مسعود سيكون أمام اختبار من نوع خاص نظرًا لأن شخصية علاء الدين ارتبطت لدى العديد من المشاهدين بالفيلم الذي تم إنتاجه عام 1992.