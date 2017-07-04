أول صورة لوكيل الرقيب عادل العتيبي شهيد العملية الإرهابية الغادرة في مسورة القطيف

المواطن - سعد البحيري

بالرغم من تأكيدات الدولة أكثر من مرة أن ما يجري في حي المسورة بالقطيف من تطوير وإعادة تخطيط هدفه الأول تنمية المواطن السعودي والارتقاء بالخدمات، إلا أن يد الغدر والإرهاب تأبى أن يمر قطار التنمية دون وقوع المزيد من الشهداء.

واليوم أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ ، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب عادل فالح العتيبي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى.

وتداول مغردون صورة الشهيد العتيبي مع دعوات له بالرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وطالب المواطنون بالضرب بيد من حديد على يد التنظيمات الإرهابية التي تتلقى تمويلها وتدريبها في دول مجاورة ويتلقون تعليماتهم من ملالي إيران.

وأشاد المغردون بالبطولات التي يقدمها رجال الأمن والتضحيات التي يراها كل منصف لأجل أن ينعم المواطن بالأمن والاستقرار.