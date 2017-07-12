أين اختفى نائب أمير قطر؟

المواطن - الرياض

ظهر تساؤل أثار حيرة وتعجبًا لدى المتابعين للأزمة القطرية مع دول الخليج، ملخصه من ثلاث كلمات “نائب أمير قطر”، أما التساؤل فهو “أين ذهب؟”.

ونائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، اختفى دوره بعد كشف فضائح الدوحة ودعمها للإرهاب، وهو ما وضع احتمالات عدة أبرزها “الانقلاب”.

وكان الاحتمال الأكبر، بحسب تقارير صحافية، أن عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وشقيق تميم، مهّد لانقلاب جديد داخل الإمارة، خاصةً وأنه يعيش في لندن بعد انقطاع العلاقات مؤخرًا بين أمير قطر ووالده حمد، ليكون عبدالله وليًّا للعهد الجديد الذي سيخلف تميم.

وعبدالله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني ولد في الدوحة في 9 من فبراير عام 1988م، وهو النجل السابع للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق من زوجته الثالثة الشيخة نوره بنت خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.