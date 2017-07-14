إبراهيموفيتش يتلقى عرضًا سعوديًّا لهذا النادي

المواطن - وكالات

كشف الإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عن وجود عرض من نادٍ سعودي ضمن ثلاثة عروض تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأكد رايولا، خلال حديثه الخاص مع إحدى الصحف البوسنية، أن إبراهيموفيتش تلقى عرضًا رسميًّا من نادٍ في الدوري الصيني وآخر في الولايات المتحدة الأميركية ونادٍ في السعودية؛ وذلك من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان إبراهيموفيتش يتقاضى راتبًا سنويًّا مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ 17 مليون يورو أي ما يعادل 72 مليون ريال سعودي.