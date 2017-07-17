إجرام الحوثي في البيضاء.. ردم آبار وحرق محاصيل وقناصة لقتل المدنيين!

المواطن - وكالات

أصيب مواطن يمني بإصابات بالغة جراء إطلاق النار عليه من قناص تابع لميليشيا الحوثي الإجرامية في محافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن المواطن أحمد حسين الرهينة أصيب بالرصاصة في منطقة الرقبة أثناء عودته إلى منزله في قرية السيلة بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء التي تقوم ميليشيا الحوثي بقصف عشوائي وعمليات قنص للمواطنين العزل هناك كردٍّ انتقامي على المقاومة الوطنية بالمحافظة.

وأوضح الناشط الحقوقي مصطفى آل حميقان، أن الميليشيات تتخذ أسلوب العقاب الجماعي في المناطق التي تسيطر عليها وتنتهج القصف العشوائي وعمليات القنص لكل جسم متحرك حتى الحيوانات.

وأضاف أن ميليشيا الإجرام الحوثية قامت بردم الآبار ولوثت مياه الشرب وقامت بإحراق مخازن المحاصيل والمزارع في المحافظة.