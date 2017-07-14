إدارة النصر حصلت على موافقة اللاعب.. “المواطن” تقرأ أرقام بيليات الرائعة

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مُقربة من البيت النصراوي أن اللاعب الدولي الزيمبابوي جاما بيليات، المحترف بفريق صن داونز الجنوب إفريقي، وافق على الانتقال إلى نادي النصر بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن المفاوضات جارية حاليًّا بين إدارة النصر ونظيرتها في نادي صن داونز لإقناعهم بالاستغناء عن اللاعب، سواء بالبيع أو الإعارة، لافتة إلى أن بيليات دخل ضمن اهتمامات النصراويين بعد تعثُّر انتقال الأرجنتيني كرستيان غوانكا.

ويُعتبر بيليات من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة فريق صن داونز، وتألق برفقة زملائه خلال العام الماضي، وحقق مع فريقه بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويلعب في مركز الجناح.

في الموسم الماضي، سجل بيليات 15 هدفًا وصنع 12 هدفًا، وذلك في 26 مباراة مع صن داونز، وفي الموسم قبل الماضي شارك اللاعب في 39 مباراة وأحرز 14 هدفًا وصنع 17 هدفًا، ويظهر من أرقامه مدى تأثيره الكبير على خط هجوم فريقه، سواء من ناحية صناعة اللعب أو إحراز الأهداف.