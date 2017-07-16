إدارة ترامب ترحب بالأمريكيين الجدد باسم أوباما!

المواطن - وكالات

تلقى مواطن بريطاني منحت له الجنسية الأمريكية رسالة ترحيب وتهنئة من البيت الأبيض مذيلة بتوقيع الرئيس السابق باراك أوباما، حسبما أفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم السبت.

ونشرت الصحيفة ما كتبته الأمريكية عائشة سلطان على صفحتها في “تويتر”: “يؤدي زوجي اليوم اليمين الدستورية بمناسبة منحه الجنسية (الأمريكية). ويحتوي المظروف الخاص بالأمريكيين الجدد (المرسل لزوجها) رسالة ترحيب موقعة من قبل الرئيس أوباما !”.

وبحسب الصحيفة فإن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تقم بتحديث هذه الرسائل الترحيبية التي تحمل توقيع الرئيس السابق باراك أوباما بالرغم من مرور ستة أشهر على تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأضافت “إندبندنت” أنها لم تتلق حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن هذا الحادث.