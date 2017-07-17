إسرائيل تجمّد دخول الفلسطينيين إلى الأقصى وتشدّد الإجراءات ضدّهم

المواطن ـ القدس المحتلّة:

رفض مسؤولو الحرم القدسي الشريف، الدخول إلى المسجد الأقصى، بعدما نشرت سلطة الاحتلال أجهزة كشف المعادن، وثبتت الكاميرات على الأبواب، ما دفع إسرائيل إلى تجميد إدخال الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وأقيمت صلاة الظهر، أمام باب الأسباط خارج الأقصى، بعدما تعنّت سلطة الاحتلال في إجراءاتها، التي جاءت بعد إغلاق الأقصى، ومنع صلاة الجمعة فيه، إثر عملية فدائية، نفّذها 3 فلسطينيين، وقتلوا عقبها برصاص شرطة الاحتلال في القدس المحتلة.

ومساء السبت، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفتح أبواب المسجد الأقصى الأحد قبل صلاة الظهر، لكن رفض المسؤولين الدخول عبر أجهزة كشف المعادن، أعاد تجميد فتح الأبواب.