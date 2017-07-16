إصابة زوجة أقدم رئيس أفريقي بحادث في موكب

المواطن - وكالات

أصيبت زوجة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بجروح طفيفة جراء حادث تعرض له الموكب الرئاسي بعد عودة الزعيم البالغ من العمر 93 عاما من رحلة علاج.

وحسب فرانس برس، أفادت هيئة الإذاعة في زيمبابوي بأن غريس موغابي نقلت إلى المستشفى السبت لتلقي العلاج من كدمات في الكاحل الأيمن “بعد حادث سيارة غريب”، ثم خرجت في وقت لاحق.

لم تخض وسائل الإعلام الرسمية في أية تفاصيل إضافية حول الحادث، الذي وقع بعدما غادر موغابي مطار هراري.

كان موغابي وزوجته قد توجها إلى سنغافورة في السابع من يوليو، فيما وصفته سلطات زيمبابوي بأنه فحص طبي دوري للرئيس.

وهذه هي ثالث رحلة علاج يقوم بها موغابي إلى سنغافورة هذا العام.

اضطلعت غريس موغابي بدور سياسي متزايد خلال السنوات الأخيرة.