إصابة مواطن في العارضة بسبب سقوط شظايا مقذوفات حوثية

المواطن - واس

باشر الدفاع المدني في العارضة، مساء اليوم الأحد، حادثة سقوط شظايا مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم بلاغًا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة؛ مما نتج عنه إصابة مواطن، وتضرر مركبتين.

وبيّن المقدم القحطاني أن الجهات المعنية باشرت نقل المصاب إلى المستشفى، وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.