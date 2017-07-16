إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروري بجدة

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري جنوب كوبري ذهبان بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت مساء اليوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم جنوب كوبري ذهبان باتجاه الجنوب.

وأضاف: فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة من القائد الميداني سعود القرني، حيث تبين وجود ثلاث حالات متوسطة الإصابة تم نقلها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي، و4 إصابات مستقرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة؛ نظرًا لما تشهده شوارع محافظة جدة من ازدحام شديد هذه الأيام، سواء من الأهالي أو زوار المحافظة، متمنيًا السلامة للجميع.