إعلامية مصرية تتعاطى الهيروين على الهواء.. وهذه نهايتها!

المواطن - القاهرة

أكد نقيب الإعلاميين في مصر، حمدي الكنيسي، أن النقابة رصدت التجاوز الذي قامت به الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج “المشاغبة” على إحدى القنوات الفضائية المصرية، حيث تعاطت المخدرات على الهواء خلال حلقة كانت تتحدث فيها عن الإدمان.

وأخرجت المذيعة كيسًا يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء، قائلة: “وعدت المتصل بأني سأشم الهيروين على الهواء، وقد وفيت بوعدي.. والشمة جميلة جدًّا”.

ولفت الكنيسي، إلى أن نقابة الإعلاميين اتخذت قرارًا بوقف هذه المذيعة لمدة 3 أشهر، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار؛ حتى لا تكون شريكًا في المسؤولية.