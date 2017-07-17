إغلاق ٤ مراكز صحية بالرياض لإعادة تأهيلها وتطويرها

ضمن خطط وزارة الصحة لتنفيذ إعادة تأهيل وتطوير المراكز الصحية، أغلقت صحة الرياض ٤ من مراكزها الصحية مؤقتاً ولمدة ٤ أشهر.

ووجهت صحة الرياض مراجعي المراكز الصحية المغلقة بمراجعة المراكز الصحية المجاورة إلى أن يتم الانتهاء من مشروع التطوير والتأهيل وضمت المراكز المغلقة والمراكز البديلة التالي :

١- مركز صحي الخليج “١” والبديل مركز صحي الملك فيصل .

٢-مركز صحي الوادي والبديل مركزا النفل والفلاح.

٣-مركز صحي المربع والبديل مركز صحي إسكان المعذر .

٤- مركز صحي المنصورة والبديل مركزا غبيرة والخالدية.

ودعت صحة الرياض مراجعي المراكز المغلقة عبر لافتات تم وضعها بمدخل كل مركز بمراجعة المركز الصحي لتلقي الخدمات العلاجية، كما أشعرتهم بنقل ملفاتهم الصحية إلى المركز الصحي المجاور، وتم وضع رقم هاتف للاستعلام والاستفسار.