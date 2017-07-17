إكولوج الدولية تختار عادل طوبيا رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً

المواطن - الرياض

أعلنت شركة “إكولوج” “Ecolog” الدولية لخدمات الحلول المتكاملة، من مقرها في دبي، تعيين عادل طوبيا، رئيساً جديداً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للشركة، الرائدة في مجال التوريد للبناء، والتكنولوجيا وإدارة المرافق والخدمات البيئية، وذلك من خلال تقديمها للحلول المتكاملة لشركات نفطية وحكومية وعالمية.

وأعرب نظيف دستاني مؤسس ورئيس شركة إكولوج الدولية عن سعادته والشركة بالتعيين الجديد بقوله :”إكولوج”، فخورة وسعيدة باستقطابها الشخص المناسب والمثالي لتوجيه الشركة إلى اختصاصات وتحسينات أعمق وأوسع ضمن خطة توسعنا العالمي، حيث لدى عادل طوبيا معرفة واسعة وسجل حافل يجعله مؤهلاً لقيادة إكولوج في أوج نموها الحالي.

ومن جهته قال عادل طوبيا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الجديد لإكولوج الدولية: يسرني فعلاً انضمامي لـ”إكولوج” وسأعمل جاهداً إلى الوصول بالشركة إلى الريادة في السوق المحلية والعالمية، والاستمرار بالحفاظ على تفرد اسمها إلى أن تصبح الاسم الأول في مجالها، حيث لفت انتباهي شخصياً، التوسع الذي وصلته الشركة عالمياً قبل انضمامي”.

وتتطلع إكولوج من خلال تعيينها لرئيس مجلس الإدارة الجديد، التنفيذي المعروف عالمياً في قطاع النفط والغاز عادل طوبيا، لإضافة ثروة من الخبرات وقائمة طويلة من الإنجازات الرئيسية، حيث إن خلفيته اللامعة تتناغم تماماً مع استراتيجية ورؤية إكولوج الدولية لقيادة مجالات الأنشطة، حيث تعمل إكولوج حالياً في 35 دولة، على طرح الحلول المتكاملة وتشكيل وإيجاد الحلول الداعمة للحكومات، الدفاع، المنظمات الإنسانية، العلامات العالمية في قطاع النفط والغاز، التعدين، الطاقة والبنى التحتية.

ويتمتع طوبيا بخبرات سابقة مهمة وملف كبير من الإنجازات، حيث شغل سابقاً منصب رئيس عالمي لقسمي الخطوط السلكية والحفر في شركة “شلمبرجير” “Schlumberger” الرائدة عالمياً في خدمات الحقول النفطية، وذلك لأكثر من عقدين من الزمن واستلم عدة مناصب تنفيذية خلال الفترة.

كما ترأس طوبيا قطاع النفط والغاز في شركة سيمينز بسلطة تنفيذية على مستوى العالم، محققاً للشركة التي تضم أكثر من 17,500 موظف، عوائد بقيمة 5 مليارات يورو. وعمل أيضاً لدى مجموعة الغرير للاستثمار كرئيس تنفيذي، ومؤخراً شغل أعلى مناصب تنفيذية لدى مجموعة “إي سي جي” للطاقة وصندوق تمويل الطاقة الخليجي، كشركات مساهمة خاصة تعمل على الاستثمار في قطاعي الطاقة والكهرباء.

كما تعلن إكولوج أيضاً عن سرورها بانتقال بول بروخويجسين الرئيس التنفيذي السابق للشركة إلى مجموعة “إن دي بي.في” “nd B.V” القابضة في مدينة آيندهوفن بهولندا، وفخرها بتحقيقه إنجازات كبيرة ومهمة للشركة فترة ولايته ونقلها إلى مستويات جديدة على صعيد الأهداف والأعمال.