إلكترونياً.. جامعة تبوك تبدأ استقبال طلبات خريجي الثانوية

المواطن - تبوك

بدأت جامعة تبوك اليوم، الاثنين، استقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس عبر بوابة القبول الإلكترونية لخريجي الثانوية العامة الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية للعام الجامعي 1438/1439هـ، والذي يستمر حتى 26 / 10 / 1438 هـ، في جميع كليات الجامعة وفروعها في محافظات الوجه وضباء وأملج وحقل وتيماء.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة تبوك الدكتور سعد بن مطلق المطيري أن على الطالب أو الطالبة الدخول للبوابة الإلكترونية بموقع الجامعة لتعبئة نموذج طلب الالتحاق وإدخال جميع البيانات الأساسية بدقة، مشيراً إلى أن بعض هذه البيانات سيتم استيرادها آلياً عن طريق نظام يسر، مؤكداً ضرورة إدخال الطالب أو الطالبة كافة التخصصات التي يرغب الالتحاق بها حسب الأولوية.

ولفت عميد القبول في جامعة تبوك إلى أن هناك بعض التخصصات التي يجب على المتقدم تحقيق شروط خاصة للقبول، مفيداً أن الجامعة أعدت نشرة متكاملة عن القبول تشمل التخصصات المطروحة والشروط المطلوبة والنسب المحددة لكل تخصص بالإضافة إلى إجراءات التقديم ومواعيده، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التالي : (هنا).