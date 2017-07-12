إل جي تعلن رسمياً عن هاتفها الذكي كيو 6

المواطن - وكالات

أعلنت شركة إل جي رسمياً عن هاتفها الذكي الجديد “إل جي كيو 6″، الذي يعد النسخة المصغرة من هاتفها الذكي الرائد للعام الحالي، “إل جي جي6” الذي أطلقته في الأسواق في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان على مدونتها “إن كيو 6 جزء من سلسلة كيو الجديدة، وهو أول هاتف ذكي يقدم شاشة FullVision بعد إل جي جي6”.

وأضافت إل جي أن سلسلة كيو تعد أحدث سلسلة للشركة من الهواتف الذكية القوية ومتوسطة المواصفات. وتضم السلسلة الجديدة ثلاثة هواتف، هي (Q6، و Q6+، و Q6α)، تختلف عن بعضها في يتعلق بذاكرة الوصول العشوائية ومساحة التخزين الداخلية.

وأوضحت الشركة أن “Q6+ يقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، و 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، أما Q6 فيقدم 3 غيغابايت من الرام و 32 غيغابايت من الذاكرة، ويقدم Q6α ذاكرة رام بحجم 2 غيغابايت و 16 غيغابايت من الذاكرة الداخلية.

يُذكر أن سلسلة كيو الجديدة تعد الأولى بعد إل جي جي 6 في تقديم شاشة رقيقة الحواف مع نسبة بعدية 18:9، وهي تأتي بقياس 5.5 بوصات وبدقة 2160×1080 بكسل.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يضم هاتف Q6 الجديد، الذي يأتي بسماكة 8.1 ميليمترات ويزن 149 غراماً، معالجاً من نوع كوالكوم سنابدراغون 435، بالإضافة إلى بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

ويملك الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل، ويدعم الجهاز شبكات الجيل الرابع، وتقنية “إن إف سي”.

ومن الناحية البرمجية، يعمل Q6 بالإصدار “7.1.1 نوجا” من نظام التشغيل أندرويد من غوغل، وهو يدعم ميزة التعرف على الوجه، ويأتي مع المساعد الرقمي غوغل أسيستنت.

ودون التطرق للسعر، قالت إل جي إن هاتفها الجديد Q6 سوف يُباع في أسواق مهمة في آسيا اعتباراً من الشهر المقبل، يليه توفره في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.