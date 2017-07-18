إيران تهدد باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة لو أقدمت على هذا الأمر!

المواطن - وكالات

أقدم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، على التهديد باستهداف القواعد والقوات الأميركية المتواجدة في المنطقة إذا ما صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

وزعم باقري، خلال كلمة له خلال مهرجان للقوات البرية التابعة للحرس الثوري في مدينة مشهد، أمس الاثنين، أن “قيام الأميركيين بالمساواة بين حرس الثورة والمجموعات الإرهابية مع فرض عقوبات مشابهة، يُعتبر مجازفة كبيرة لأميركا وقواعدها العسكرية وقواتها في المنطقة”.

ولفتت وكالة “تسنيم” الإيرانية نقلًا عن العلاقات الإعلامية لرئاسة أركان القوات المسلحة إلى أن الجنرال باقري أوضح في كلمته أن “القدرات الصاروخية الإيرانية هي قدرات دفاعية وغير قابلة للتفاوض تحت أي شرط من الشروط”، حسب تعبيره.