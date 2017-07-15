ابن دغر: نبحث عن يمن جديد متصالح مع محيطه العربي

المواطن - واس

قال رئيس الحكومة اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته تبحث عن يمن متصالح مع محيطه العربي والخليجي على وجه الخصوص.

وأضاف في كلمته خلال الحفل الفني والخطابي الذي نظمته وزارة الثقافة والسلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المليشيا الانقلابية ما تزال تفرض الحرب وترفض الانصياع لصوت العقل وداعي السلام، مجدداً اتهام إيران بمد الانقلابيين بالدعم لممارسة الإجرام في حق الوطن، وتدمير النسيج الاجتماعي فيه”.

ودعا الانقلابيين إلى العودة إلى رشدهم، والانصياع للحلول السلمية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.