اتصالان من الملك بترامب والعبادي يؤكدان‎ دور المملكة في مكافحة الإرهاب‎ وتجفيف منابعه

المواطن - الرياض

يتواصل الدور السعودي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه حول العالم، كما يتناغم هذا الدور مع ما يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق.

وشهد أمس اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكلٍّ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بمناسبة نجاح جهود التحالف الدولي في تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

تجفيف منابع الإرهاب:

وأشار خادم الحرمين في اتصاله بالرئيس الأميركي أن المملكة تؤكد مجددًا وقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه للقضاء عليه.

كما جدد الملك سلمان في اتصاله بالعبادي التأكيد على وقوف المملكة بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله؛ حتى يتم القضاء عليه وتجفيف منابعه.

تقدير أميركي:

وقد أبدى الرئيس الأميركي تقديره لموقف خادم الحرمين الشريفين ولدور المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة في هذا المجال، متمنيًا أن يسهم هذا الانتصار في دحر قوى الشر وداعميها في المنطقة.

تعاون عربي:

بدوره تعهد رئيس وزراء العراق، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الملك سلمان، باستمرار بالتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين.

وكانت الولايات المتحدة قد عبّرت عن ترحيبها بالانفتاح التاريخي في العلاقات السعودية العراقية والعمل على استعادة طريق التجارة الهام بين السعودية والعراق والكويت والأردن بعد تحرير الموصل من سيطرة داعش.

وتقود المملكة جهود الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لأجل الضغط على قطر للتخلي عن دورها في دعم الإرهاب في إطار خطط المملكة الرامية إلى تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرته.