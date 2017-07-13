احترس من الراحة الزائدة قد تقتلك!

المواطن - وكالات

أكد علماء صحة أن العطل الطويلة، أو الامتناع عن القيام بأي نشاطات بدنية أو ذهنية، لها آثارها السلبية على الحالتين الصحية والعقلية للإنسان.

وبحسب بعض العلماء البريطانيين فقضاء العطل الطويلة أو الاستجمام على الشواطئ دون القيام بأي نشاطات بدنية أو ذهنية تُذكر، من الممكن أن يزيد من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة قد تتسبب بالوفاة المبكرة، فأثناء تلك العطل يفقد الجسم قسمًا من كتلته العضلية وتزداد نسب الدهون المتراكمة فيه.

وأوضح علماء من جامعة إرلنغن الألمانية أن “النشاط الدماغي يقل أثناء الراحة بمعدل ملحوظ، وقضاء فترات طويلة دون القيام بأي عمليات ذهنية من الممكن أن يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية مع الوقت، كما أن النوم لساعات طويلة (أكثر من 9 ساعات) أثناء العطل له تأثيراته السلبية على الصحة أيضًا”.