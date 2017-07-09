اختيار بوتراجايا كمقر لمركز الملك سلمان للسلام العالمي على مساحة 160 ألف متر

المواطن - الرياض

أكد رئيس وزراء ماليزيا، نجيب تون عبد الرازق، أن مدينة بوتراجايا ستضم المقر الدائم لمركز الملك سلمان للسلام العالمي، حيث من المتوقع بناء المركز على مساحة 160.000 متر مربع.

وبحسب موقع “أسترو أواني”، أعلن رئيس الوزراء الماليزي تحديد مدينة “بوتراجايا”، وذلك بعد مباحثات بين حكومته وعدد من مساعدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وصرح نجيب بأن “قرار بناء مركز الملك سلمان للسلام العالمي في مدينة بوتراجايا يعكس الأهمية الخاصة لهذا المركز، ومن المنتظر أن يأتي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة ماليزيا؛ لكي نشهد معًا انطلاق أعمال المركز”.