استراتيجية موحدة لمواجهة وسائل الإعلام التي تدعم التنظيمات الإرهابية

المواطن - واس

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب إلى تبني استراتيجية موحدة لمواجهة وسائل الإعلام التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الدول العربية من خلال الترويج للطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام حسين زين، بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس.

ودعا رئيس الدورة الحالية حسين زين في كلمته الافتتاحية إلى وضع استراتيجية موحدة لمجابهة بعض وسائل الإعلام التي تستهدف استقرار الدول العربية وتجريم القنوات التي تشعل النعرات الطائفية والدينية والعرقية بدول المنطقة وتدعم التنظيمات الإرهابية.

وقال زين: إن واقعنا يشهد العديد من القنوات التي تشعل النعرات الطائفية والعرقية والدينية وتدعم التنظيمات الإرهابية وتتدخل في شؤون دول ذات سيادة، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يجب محاصرته، وأن نسعى لتجريم تلك المؤسسات، والتكامل بين الإعلام والثقافة والتعليم والمؤسسات الدينية لمحاربة الإرهاب.

وبحث الاجتماع الذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي اختتمت أعمالها يوم أمس تحضيراً لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده غداً الأربعاء بمشاركة الوزراء والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وناقش الاجتماع العديد من البنود المهمة وفي مقدمتها ” مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030″ التي أعدها قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية، وسبل تنفيذ الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

كما ناقش الاجتماع كذلك أوراق العمل المقدمة من كل من المملكة المغربية, وجمهورية مصر العربية, ودولة الإمارات العربية المتحدة لتكون محوراً فكرياً للدورة 48 للمجلس.

وتأتي القضية الفلسطينية ضمن البنود الدائمة في جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب بصفتها القضية المحورية والمركزية للأمة العربية والإسلامية، وذلك لإبقائها حية في عقول العرب والمسلمين من خلال تبني برامج توعوية إعلامية عربية للعمل على حشد الرأي العام العالمي لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.