استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالقرب من قرية النبي صالح

المواطن - وكالات

استُشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قُرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وادعت مصادر عبرية، أن شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 34 عاماً، حاول إطلاق النار على قوة من الجيش الإسرائيلي، قرب قرية أم صفا، وعلى البرج العسكري المقام على أراضي النبي صالح.

فيما أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأنه تم إنزال قوة من طائرة عسكرية إسرائيلية في المنطقة القريبة بين قرية النبي صالح وكفر عين، وأطلقت النار صوب شابين فلسطينيين كانا داخل مركبة، واعتقلتهما، دون معرفة وضعهما الصحي.