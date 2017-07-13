استغلّت نوم صديقها فأغرقته بالبنزين وأشعلت فيه النّار.. والسبب!

المواطن ـ وكالات:

انتظرت امرأةٌ ثلاثينيّة بولاية بنسلفانيا الأميركية، خلود صديقها للنوم، لتغرقه بالبنزين وتشعل النار في جسده، بعد دخولهما في خلاف شخصيّ.

وأصيب غرادي سبنسر، بحسب “ديلي ميل” البريطانيّة، جراءَ ذلكَ، بحروقٍ تغطي حوالي 25 – 35 % من أسفل جسده، فيما وجهت الشرطة لصديقته آن سيبيلياك 38 عامًا، تهمة محاولة القتل العمد.

وتم نقل سبنسر إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن سمع والداه اللذان يعيشان في المنزل نفسه، صراخ ابنهما.

وأوضح رئيس شرطة بين هيلز “هوارد بيرتون”، أن الوالدين، عندما سمعا صراخ ابنهما ورائحة الدخان، ساعدا في إخراجه وذهبا به إلى المستشفى.