استمرار توقف فودافون قطر بعد تغيير اسم الشبكة إلى تميم

المواطن - وكالات

انقطعت جميع الخدمات عن مشتركي فودافون قطر بعدما قامت الدوحة من تلقاء نفسها بتغيير اسم الشبكة إلى “تميم”، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة مع فودافون العالمية.

واعترفت فودافون قطر بوقوع مشكلة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال عدة تغريدات على موقع تويتر قالت فيها: أثناء إجراء عملية تحديث مهمة للشبكة في صباح اليوم، واجهنا مشكلة تقنية أدت إلى انقطاع الخدمة. ويبذل فريق فودافون قصارى جهده لاستعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن؛ ونحن إذ نعرب عن بالغ أسفنا للتأخر في ذلك، فإننا سنحيطكم بآخر المستجدات حول أي تقدم يتم إحرازه على هذا الصعيد.

وتدافع المشتركون على مراكز الخدمة بحثًا عن حل للمشكلة لكن كل الجهود باءت بالفشل حتى الآن.

ولم تعلن فودافون قطر عن السبب الحقيقي لانقطاع الخدمة الأمر الذي أثار غضب الكثير من المشتركين في الخدمة.

يذكر أن مصادر من داخل فودافون العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الشركة تبحث الخروج النهائي من قطر بعدما قامت الشركة بتغيير اسمها إلى تميم المجد لتعود وتتراجع عن التسمية في وقت لاحق بعد انتقادات حادة واجهتها من الشركة الأم.

ومن جهة أخرى أعلنت شركة فودافون مصر أن ما أقدمت علية قطر لا يمثل الانتماء أو التوجه السياسي للشركة العالمية، مؤكدة أن تلك الأمور تعبر عن توجهات الحصة الحاكمة والتي تمثلها الشركات القطرية، مؤكدة على أن الأسرة الحاكمة في قطر والمؤسسات القطرية تشترك في فودافون قطر بنسبة 70%.