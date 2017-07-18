اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونجله.. والسبب!

المواطن - وكالات

أعلنت صحيفة “البايس” الإسبانية أن الحرس المدني ألقى القبض على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخيل ماريا فيار وابنه جوركا فيلار و10 أشخاص وذلك اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب اتهامات بالفساد.

وأضافت الصحيفة أن فيار ونجله قد استغلوا مناصبهم في الاتحاد الاسباني لتحقيق أرباح مالية لحساباتهم الخاصة على حساب الاتحاد الإسباني ولذلك تم إلقاء القبض عليهما مع تحويل ملفهم لقاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز.

ويتهم فيار كذلك باستغلال منصبه في الإبقاء على بعض الأشخاص في مناصبهم داخل الاتحاد الاسباني لكرة القدم.