الأحوال المدنية تفتح مكتبها النسائي في البكيرية

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

دشنت الأحوال المدنية مكتباً نسائياً في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، حيث بدأ في استقبال المواطنات بشكل رسمي.

ويقدم المكتب جميع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، بالإضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها.

وأكدت الأحوال المدنية استمرارها في تنفيذ خطة التوسع بافتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة لخدمة كافة المواطنات حسب توجيهات معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالوهاب.