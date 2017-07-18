الأخضر في ألمانيا للمبارزة بالسيف في بطولة العالم

المواطن - الرياض

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة العالم، التي ستنطلق يوم غد الأربعاء في مدينة ليبزج الألمانية، وتستمر حتى السابع والعشرين من يوليو الجاري.

وكانت بعثة الأخضر السعودي قد غادرت مطار الملك خالد الدولي صباح اليوم الثلاثاء، للمنافسة في البطولة بسلاحي ( السيف والمبارزة ) وتضم البعثة اللاعبين فيصل عابد وجواد الداوود وأحمد آل حسين (سلاح المبارزة) وأحمد القديحي ومشاري البشير وعلي آل حسين (سلاح السيف) ومدرب المنتخب تركي العنزي ومدير المنتخب فريد الدحيم.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي للمبارزة استكمالاً لبرنامج المشاركات الخارجية، حيث ستتوجه البعثة بعد المشاركة في بطولة العالم، إلى مدينة بودابست المجرية للالتحاق بالمعسكر الذي يضم ٣٠ لاعباً والذي سيقام خلال الفترة من ٢٧ يوليو إلى ٢٧ أغسطس ٢٠١٧.