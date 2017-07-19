الأخضر يعادل رقم 2009 بالبطولة العربية

المواطن - الرياض

أسدل الستار على البطولة العربية في نسختها الـ 20، التي أقيمت في تونس بميدان ومضمار ملعب رادس الأولمبي، وشهدت مشاركة المنتخب السعودي الأول لألعاب القوى، وحقق خلالها عددًا مميزًا من الميداليات المتنوعة، تعتبر الأفضل منذ عام 2009.

حقق الأخضر 12 «3 ذهبيات، 6 فضيات، 3 برونزيات»، لحقق الرقم الأفضل منذ البطولة العربية التي أقيمت في سوريا عام 2009، بنسختها الـ 16.

تمكن فريق التتابع «4×400» من تحقيق الميدالية البرونزية الغائبة عن الأخضر منذ عام 2013، بعدما أنهى الفريق المكون من إسماعيل الصبياني، صابر سعيد عيسى، مازن ياسين، عبد الله دجميت، السباق في زمن قدره 3.08.23 ثانية.

وحقق أحمد الياسين لاعب العشاري، المركز الثاني والميدالية الفضية، رغم عودته من الإصابة، الإ أنه حصد 6265 نقطة، لينال إشادة العميد هادي بكر رئيس اتحاد ألعاب القوى.

وتوج العداء فهاد السبيعي بفوزه بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200م بزمن قدره 20.96، بينما حل سلطان الداودي في المركز الثاني أيضاً بمسابقة قذف القرص لمسافة 58.89 م، ليحقق أفضل رقم له خلال الموسم الجاري.

ومن جانبه أشاد العميد هادي بكر رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالمستوى الذي قدمته البعثة خلال المنافسات، والتغلب على الغيابات والإصابات التي يعاني منها أخضر القوى.