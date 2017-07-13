الأمير الراحل عبدالرحمن بن عبدالعزيز .. شقيق الملك سلمان والابن الـ 16 للمؤسس

المواطن - شريف النشمي - الرياض

توفي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا.

وعمل الأمير عبدالرحمن الراحل ، نائبًا لوزير الدفاع والطيران، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور، ووالدته هي الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أشقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

والأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، من مواليد عام 1931 م. وبعد وفاة والده بفترة التحق بإحدى المدارس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وهي مدرسة تقوم بتدريس المقررات الثانوية وإعطاء برنامج خاص لتأهيل الطلبة للالتحاق بالكليات العسكرية.

والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في سان دييغو، وبعدها التحق بكلية الاقتصاد التابعة لجامعة كاليفورنيا. ولم يدخل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود العمل السياسي سوى في عام 1403 هـ الموافق لعام 1983 م، عندما أصدر الملك فهد أمرًا بتعيينه نائبًا لوزير الدفاع والطيران، حيث ظل رحمه الله في المنصب حتى 9 ذو الحجة 1432 هـ الموافق 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2011م.