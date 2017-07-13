الأناقة الفرنسية – رينو كوليوس2017 مقابل رينو تاليسمان 2017

المواطن - الرياض

تتميز سيارات رينو بموديلات مميزة جدًا، تتمتع بمظهر أكثر من رائع، مع مواصفات وأسعار تنافسية، قلما تتوافر في مثيلاتها من العلامات الأخرى؛ مما جعلها من أكثر السيارات طلباً في منطقة الخليج العربي وحراج السيارات السعودي خصوصاً.

ورغم أنهما لا تتقاسمان الفئة ذاتها، فإن سيارتي رينو كوليوس ورينو تاليسمان، تتنافسان في جذب المزيد من العشاق، لما توفرانه من مزايا ميكانيكية وتقنية، إضافة إلى المظهر الخارجي الجذاب.

وتنتمي سيارة رينو كوليوس 2017 بحسب التقرير الفني إلى فئة مركباتSUV صغيرة الحجم، والتي ظهر الجيل الأول منها عام 2006، بينما تم إطلاق الجيل الحالي في معرض شنغهاي للسيارات عام 2016، أما السيارة رينو تاليسمان فتنتمي إلى فئة السيدان المتوسطة الحجم، التي تعتبر بديلاً مباشراً لموديل لاجونا.

وفيما يخص الشكل الخارجي، تتشارك سيارتا كوليوس 2017، وتاليسمان 2017، التصميم نفسه تقريباً والذي فاز بجائزة أجمل سيارة لعام 2015 في مهرجان باريس الدولي للسيارات، مع تصميم المقدمة الذي يتضمن شعار رينو بارزاً في منتصف الشبك الأمامي العريض المطلي بالكروم، إضافة إلى الخطوط التصميمية الشرسة على غطاء المحرك، والخط الجانبي الذي يمتد من الأضواء الأمامية على طول الجناح الجانبي، لينتهي بفتحة تهوية صغيرة أسفل المرايا الجانبية، لتمنح المركبة مظهرًا قويًا وأنيقًا، ليكتمل التصميم المميز من الخلف مع الأضواء الخلفية الأفقية.

أما داخلياً، فتوفر رينو كوليوس 2017 وضعية مرتفعة للسائق، بينما جاءت الشاشة في الكونسول الوسطي ضخمة، وبتصميم طولي لتوحي للركاب بالأمان، ومع المقابض اليدوية على جانبي الكونسول، تتعزز هوية السيارة كمركبة ملائمة للسير على الطرق الوعرة مع لمسة رياضية.

وإضافة إلى المقاعد الأمامية المريحة، توفر داخلية رينو كوليوس 2017 مساحة واسعة لركاب المقاعد الخلفية مع خاصية التحكم الكهربائي في الأمام بست وضعيات وميزة التدفئة، فيما جاء فرش المقصورة من المواد عالية الجودة للتأكيد على الفخامة إضافة إلى نظام إضاءة داخلي بمصابيح LED، كما توفر نظام R-LINK في جيله الثاني للتحكم بالأنظمة الترفيهية ونظام الملاحة وربط الهواتف الذكية.

وتتوفر السيارة رينو كوليوس 2017 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يولد قوة 170 حصاناً و233 نيوتن.م من عزم الدوران ويتصل بجير أوتوماتيكي من نوع CVT، ينقل الطاقة إلى العجلات الأمامية كمواصفة قياسية، ويمكن اختيار نظام الدفع الرباعي للعجلات كمواصفة إضافية.

ومن جانبها، تتوفر رينو كوليوس بثلاث فئات، فئةPE القياسية (ستاندر)، التي زودت بجنوط معدنية قياس 17 بوصة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع ميزة التعرف على الصوت، وزجاج كهربائي، وإشارات على المرايا الجانبية الكهربائية مع خاصية إزالة الضباب.

إضافة إلى أضواء هالوجين أمامية، وأضواء LED نهارية على شكل حرف C، مع حساسات للمساعدة على ركن السيارة، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحات تهوية في الخلف، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وقفل مركزي للأبواب، كذلك راديو AM/FM ومنافذ USB وميزة بلوتوث.

وفئة SE (نص فل) بجنوط معدنية قياس18 بوصة، ووسائد هوائية جانبية للسائق والراكب وستائر هوائية خلفية، إضافة إلى راديو 3D Arkamys مع ثماني سماعات، وكاميرا للرؤية الخلفية، مع حساسات أمامية وخلفية للمساعدة في ركن السيارة، وكمبيوتر لوحي قياس 7 إنشات مع نظام ملاحة، كذلك فتحة سقف بانورامية.

وفئةLE (فل كامل) بمواصفات نظام التحذير من النقطة العمياء، ونظام تحذير لحماية الجوانب، إضافة إلى مكابح يد إلكترونية، وإضاءة داخلية محيطية، وأضواء LED أمامية، كذلك ميزة فتح الصندوق الخلفي أتوماتيكياً، وميزة الركن التلقائي، مع كمبيوتر لوحي قياس 8.7 بوصة، ونظام صوتي من نوع Bose، وفرش جلدي للمقاعد، ومقاعد أمامية مدفأة ومبردة.

أما السيارة رينو تاليسمان 2017 وبحسب التقرير الفني فقد حرصت شركة رينو أن تميز المقصورة الداخلية، فوفرت فيها الكثير من سبل الراحة والسلامة، واستخدمت أفضل الخامات التي يمكن توفيرها لهذه الفئة حيث يبدأ الترحيب بالراكب عند اقترابه منها بمفتاحه الذكي، حيث تعمل الإضاءة النهارية الأمامية والخلفية، وكذلك أنوار السقف الداخلية وتتحرك المرايا الجانبية من وضعية الانغلاق إلى وضع الاستعداد، لتضيء أسفل داخل السيارة.

أما عند فتح الباب الأمامي فتنبعث الحياة في شاشة عدادات السرعة، وتضيء أنوار الكونسول الوسطي باللون المخصص لنمط القيادة، الذي تم اختياره عند آخر استخدام للسيارة، المقعد الأمامي يعود للخلف 55 ملم حتى يستطيع الراكب الدخول بكل راحة وسهولة، ويعود بعد ركوبه إلى الإعداد السابق قبل الخروج منه.

وتتميز تاليسمان 2017 بمحركين رائعين الأول من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر (دفع أمامي) يولد قوة 140 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 193 نيوتن متر، وقد تم تزويده بعلبة تروس من نوع CVT ، أما الثاني فمن أربع اسطوانات أيضاً ولكن بسعة 1.6 لتر مع ميزة التيربو (دفع أمامي) يولد قوة 190 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 260 نيوتن متر وهو بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات.

وتتوافر تاليسمان 2017 بثلاث فئات متعددة المواصفات حيث زودت النسخة الاستاندر ( (PE من السيارة بزجاج كهربائي، مرايا كهربائية، قفل مركزي، مكيف أوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية، مساحات أوتوماتيكية، عجلة قيادة مع أزرار بلوتوث/ راديو/ ضابط الأوامر الصوتية، ستة مكبرات للصوت، جنوط 16 بوصة مصنوعة من الألومينيوم والماغنيسيوم.

أما نسخة النص فل ( (SE فظهر فيها مصابيح نهارية، كشافات ضباب، مثبت للسرعة، محدد للسرعة، مرايا تغلق كهربائياً، شاشة قياس 7 بوصات، نظام ملاحة، ثمانية مكبرات للصوت منافذ يو أس بي عدد 2/ AUX، إمكانية التواصل كلامياً مع الهاتف، جنوط 17 بوصة مصنوعة من الماغنيسيوم والألومينيوم.

أما فيما يخص نسخة 1.6 TC SE (فل كامل) فهي تقدم لك كل المزايا التي ذكرناها، إضافة إلى زر لتشغيل وإطفاء المحرك، مخارج عادم من الكروم، بينما توفر للـ 1.6 TC LE مصابيح ليد، مساعد على الركن، مقاعد كهربائية مع ميزة الذاكرة، شاشة قياس 8.7 بوصات، ثمانية مكبرات للصوت، مقاعد جلدية، سقف بانورامي، ألواح خشبية، جنوط 18 بوصة.